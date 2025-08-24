Овчинский: в Москве проведут бесплатный мастер-класс по созданию 3D-моделей

25 августа в дистанционном режиме пройдет бесплатный мастер-класс, посвященный созданию 3D-моделей для архитектурно-градостроительных решений (АГР). Участие могут принять архитекторы, проектировщики и специалисты по 3D-моделированию. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Организатором мероприятия выступает Департамент градостроительной политики.

В ходе занятия, которое начнется в 11:00, будут рассмотрены методики формирования 3D-моделей для АГР, а также лучшие практики и рабочие приемы. Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Мероприятие продлится один час, а подключиться к трансляции можно будет по специальной ссылке.

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью градостроительного процесса. Подобные мастер-классы помогают специалистам отрасли осваивать передовые инструменты, избегать ошибок и создавать качественную городскую среду. Это важная часть нашей работы по цифровой трансформации градостроительной отрасли столицы.», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что программа обучения охватывает все ключевые этапы подготовки 3D-моделей для целей архитектурно-градостроительного регулирования.

Главной задачей мастер-класса является обучение созданию качественных 3D-моделей объектов капитального строительства. Эти модели требуются для получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

Спикеры детально разберут все этапы моделирования: начиная с подготовительных работ и заканчивая оптимизацией геометрии, в том числе с учетом малых архитектурных форм. Отдельное внимание уделяется работе с высокополигональными моделями, в особенности созданию бесшовных оконных конструкций и конвертации их в низкополигональные модели без потери детализации. Участники узнают о способах оптимизации рабочего процесса и смогут задать вопросы экспертам.

Департамент градостроительной политики на регулярной основе организует бесплатные мастер-классы и семинары для специалистов строительной сферы. Эти мероприятия направлены на содействие цифровизации и оптимизации градостроительной отрасли Москвы путем формирования сообщества экспертов, налаживания постоянного информационного обмена с застройщиками и обеспечения эффективного взаимодействия между властью и участниками инвестиционно-строительной деятельности.