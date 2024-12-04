Отстаньте, надоели: Александр Демидов высказался о своей инвалидности
Актер «Квартета И» Александр Демидов развеял слухи о своей инвалидности
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Актер театра «Квартет И» Александр Демидов опроверг информацию о его инвалидности, которая появилась в некоторых средствах массовой информации, сообщает NEWS.ru.
Артист призвал сосредоточиться на его творческой деятельности, а не на слухах. Он отметил, что журналисты выискивают вымышленные истории. Демидов предположил, что у них просто не хватает материалов для публикаций.
«Да все в порядке. Отстаньте, пожалуйста, надоели. Что и кто там пишет? Придумывают какую-то ерунду. Делать просто нечего, видимо, не о чем писать. Со мной все в порядке. У меня премьера на выпуске. Приходите в театр и оценивайте творчество, а не слухи», — отметил он.
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