Отстаньте, надоели: Александр Демидов высказался о своей инвалидности

Артист призвал сосредоточиться на его творческой деятельности, а не на слухах. Он отметил, что журналисты выискивают вымышленные истории. Демидов предположил, что у них просто не хватает материалов для публикаций.

«Да все в порядке. Отстаньте, пожалуйста, надоели. Что и кто там пишет? Придумывают какую-то ерунду. Делать просто нечего, видимо, не о чем писать. Со мной все в порядке. У меня премьера на выпуске. Приходите в театр и оценивайте творчество, а не слухи», — отметил он.

Ранее сын Ирины Муравьевой Евгений Эйдлин опроверг слухи о госпитализации артистки.