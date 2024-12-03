Сын Ирины Муравьевой развеял слухи о госпитализации актрисы

Евгений Эйдлин: с правдой тут ничего общего нет

Сын Ирины Муравьевой, актер Евгений Эйдлин, развеял слухи о том, что актриса была госпитализирована, сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что информация о госпитализации артистки не соответствует действительности. По его словам, сведения, появившиеся в средствах массовой информации, не имеют никакой основы. Актер также добавил, что Муравьева чувствует себя на 30 лет моложе.

«С правдой тут ничего общего нет. Никто не госпитализировал, все утро звонят, придумывают. Лет на 30 моложе себя чувствует, чем есть», — отметил Эйдлин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Муравьевой. Согласно его информации, 75-летняя актриса обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в животе. Как отмечает Mash, Муравьева провела время в лечебном учреждении, и после осмотра медики отпустили ее домой с рекомендацией пройти дальнейшее обследование.