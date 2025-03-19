«Отрежу язык»: с жителя Челябинска взыскали 800 тыс рублей за угрозы учителю

Челябинец выплатит учителю 800 тыс рублей компенсации за оскорбления и угрозы

Руслан П. из Челябинска должен будет выплатить 800 тысяч рублей моральной компенсации учительнице за то, что он оскорблял ее в присутствии учеников и угрожал отрезать язык, сообщает kp.ru .

Денежные средства в пользу преподавательницы были взысканы Металлургическим районным судом по иску прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области рассказали, что из-за произошедшего у женщины ухудшилось состояние здоровья. Она определенно время находилась на стационарном лечении и даже отказалась от своей работы преподавателем в классе, где обучается сын преступника.

«В связи с чем потеряла часть заработной платы, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Руслан П., который угрожал отрезать язык учительнице математики в челябинской школе № 71, арестован на 14 суток.