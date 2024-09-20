В Челябинске угрожавшего отрезать язык учительнице арестовали на 14 суток

Руслан Панченков, который угрожал отрезать язык учительнице математики в челябинской школе № 71, арестован на 14 суток, сообщает Baza .

Это решение в пятницу принял Металлургический райсуд.

Еще на агрессивного родителя может быть возбуждено два уголовных дела. Местные следователи начали проверку по статьям 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее один из учеников пожаловался отцу, что преподаватель якобы запрещает ему играть в телефон и говорить на родном языке. Мужчин пишел в школу, начал крыть педагога матом, а потом и угрожать.