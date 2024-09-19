«Я тебе язык отрежу!»: отец из Челябинска угрожал учительнице после жалобы сына

Житель Челябинска ворвался на урок в школе и пригрозил учительнице отрезать язык

Родитель одного из челябинских школьников ворвался прямо на урок и начал угрожать учительнице отрезать язык из-за жалобы сына, сообщает Baza .

Мальчик ранее пожаловался отцу, что преподаватель якобы запрещает ему играть в телефон и говорить на родном языке.

Инцидент случился в школе № 71 в Металлургическом районе города и попал на видео. Разъяренный родитель крыл учительницу матом, потом в ход пошли угрозы.

«Я тебе язык лично отрежу! У тебя че, своих детей нету?» — орал мужчина.

На шум прибежал школьный охранник. На место инцидента вызвали наряд Росгвардии.

Как пояснили очевидцы, ранее у школьника случился конфликт с учительницей математики. Мальчик заявил, что та запретила детям говорить на родном языке, а еще ругала за телефоны на перемене. Ребенок рассказал все отцу, а тот решил поговорить с преподавателем, но почему-то в грубой форме.

Сейчас в образовательном учреждении работают правоохранители, они опрашивают свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.