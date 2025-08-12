Откуда в тайге университеты? Мореплаватели рассказывают миру о России

Сотрудник Российской академии наук, обладатель титула «Выдающийся путешественник России», путешественник-кругосветчик Евгений Ковалевский рассказал о заслугах русских моряков и о том, как их дело продолжает жить в современном мире, сообщает «Вечерняя Москва».

Первый российский кругосветный мореплаватель Иван Крузенштерн вместе с Юрием Лисянским был отправлен императором Александром в Русскую Америку, чтобы доставить еду Российско-Американской компании, забрать пушнину и открыть морской путь в Китай. Также мореплаватели Крузенштерн, Беллинсгаузен, Лисянский, Лазарев и Коцебу являются выдающимися первооткрывателями, которые дали названия множеству островов в Тихом океане. Например, Крузенштерн по возвращении из экспедиции вместе с Беллинсгаузеном издал атлас Южного моря.

Сейчас же российские путешественники продолжают дело предков. Заслуженный мастер спорта, кавалер ордена Мужества Николай Литау организовал кругосветное плавание 14 ноября 1996 года с девизом «Вокруг света по четырем океанам». А Сергей Щербаков, омский капитан, в настоящий момент бороздит океаны в паре с бразильцем Алейшо Беловым.

В данный момент имеются суда, путешествия на которых занимают значительно меньше времени. Например, кругосветное путешествие Крузенштерна заняло 3 года, сейчас этот путь можно пройти за 9 месяцев. Еще современные путешественники не просто ходят по морям, но также проводят встречи с жителями разных стран.

«А для этого нужно было договариваться, согласовывать каждое свое действие. Мы несли правду о России, потому что сейчас о ней никто не говорит. В СМИ — один негатив. И у нас была миссия народной дипломатии. Корабль мы называли „носителем правды“», — добавил Ковалевский.

Так, во встречах участвовали 45 тыс. человек, и в итоге путешественник пришел к выводу о том, что 97% населения мира не имеют реального представления о русских и нашей стране. Например, в Германии мореплаватели говорили о том, что в Томске 6 университетов, на что местный народ задался вопросом, откуда в тайге может взяться университет.

В заключение Ковалевский отметил, что путешественники объединяют мир, благодаря странствиям появляется множество друзей, с которыми можно реализовывать новые совместные проекты. Современные мореплаватели стараются продолжать путь своих предшественников и делать добро для России и мира.