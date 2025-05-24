Освобожденные из украинского плена военные развернули российский флаг

Освобожденные из украинского плена российские военные по прилете в Подмосковье развернули флаг России, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Звезда».

На опубликованных кадрах видно, как прибывшие на аэродром в Подмосковье российские военные выходят из аппарели военно-транспортного самолета с развернутым флагом России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Москвой и Киевом начался обмен пленными. Россия вернула домой 270 военных и 120 мирных жителей, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Президент США Дональд Трамп поздравил страны с началом реальных действий в рамках достигнутых договоренностей в Турции.

Россия и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая 2025 года. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.