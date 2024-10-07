«Остервенело бросаются на приезжих»: Кадыров высказался о миграционной политике РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что разочаровался в некоторых принимаемых мерах, связанных с ужесточением миграционной политики в РФ.

По его словам, сейчас в стране «остервенело бросаются» на всех приезжих, задерживают их без каких-либо определенных причин, причем жесткими методами. Кадыров считает, что кто-то специально может сталкивать Россию с соседними регионами.

По словам главы Чечни, менять миграционную политику нужно по-другому, не таким «отвратительным» способом. Он считает, что причина ухудшения миграционной ситуации в России связана в первую очередь с «безалаберностью» тех, кто в свое время должен был заниматься вопросом приезжих и контролировать их пребывание в стране.

Кадыров отметил, что возникшая ситуация с ужесточением миграционной политики может привести к разжиганию в обществе ненависти к мигрантам, а это только усугубит ситуацию. Глава Чечни предложил сначала наладить грамотную систему миграционного контроля и выстроить правильную политику в этой сфере.

Он призвал «оставить эти средневековые подходы» и устранять причину, а не последствия. Кадыров также отметил, что среди мигрантов много людей, которые соблюдают законы РФ, и их гораздо больше, чем злоумышленников.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит пять законопроектов, которые улучшат миграционную политику в России. В том числе они включат в себя ужесточение наказаний для совершивших преступление нелегальных мигрантов.