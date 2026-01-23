Останкинская башня в Москве покрылась инеем и льдом

В пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) рассказали, что Останкинская телебашня в столице покрылась инеем и льдом. Погодное явление не влияет на ее работу, сообщает ТАСС .

«Из-за похолодания и январских снегопадов верхняя часть Останкинской телебашни оделась в белый ледово-снежный наряд», — рассказали в пресс-службе.

В РТРС также уточнили, что трансляция теле- и радиовещания ведется в штатном режиме. Оборудование функционирует без изменений.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее сообщал, что морозы в столичном регионе начнут крепнуть с четверга. В субботу в ночные часы ожидается до минус 16-18 градусов, в воскресенье будет еще холоднее — минус 18-20 градусов под утро.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в связи с внезапным и значительным понижением температуры в столице городские службы усиливают обогрев зданий. Температуру в системе отопления намеренно повышают.

