Остался последний день для подачи заявок на жилсертификаты в Подмосковье

15 октября в Московской области завершается прием заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья. Выбрать жилое помещение и использовать сертификат можно до 14 ноября, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Программа по выдаче сертификатов в регионе стартовала 1 июня. За это время было подано 1916 заявлений на переселение из аварийного жилья в 41 округе Подмосковья. Из них 1243 заявления подали собственники аварийных помещений и 673 семьи, проживающие по договору социального найма. Напомню, что администрации округов принимают заявления еще один день. Все переселенцы остаются проживать по старому адресу до момента переезда в новую квартиру», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Жилищный сертификат гарантирует приобретение жилья за счет государства по цене 174 839 рублей за квадратный метр. При этом, даже если площадь принадлежащего владельцу аварийного жилья меньше, минимальная площадь приобретаемого жилья составит 28 кв. м, а сумма возмещения — почти 4,9 млн рублей. Переселение граждан ведется в соответствии с нацпроектом «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.