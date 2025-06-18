Основатель Telegram раскрыл планы по защите детей и компании

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью французскому журналу Point рассказал о недавно составленном завещании, сообщает РИА Новости .

40-летний предприниматель объяснил этот шаг рисками, связанными с его деятельностью по защите цифровых свобод.

Бизнесмен принял нестандартное решение относительно своего состояния: его дети получат доступ к наследству не раньше чем через 30 лет.

«Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, учились себе доверять и умели создавать, а не зависели от банковского счета», — пояснил основатель мессенджера.

Он также подчеркнул, что составил завещание для защиты будущего Telegram, чтобы платформа «всегда оставалась верной ценностям, которые я защищаю».

Дуров раскрыл личные подробности: он является официальным отцом шести детей от трех женщин, при этом недавно в Дубае у него родился сын. Однако предприниматель не может присутствовать рядом с ребенком из-за запрета покидать Францию, где находится под судебным преследованием. Параллельно он сообщил, что благодаря донорству спермы является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах, обещая всем равные права.

С августа 2024 года Дуров находится под судебным контролем во Франции по обвинениям, которые могут привести к 10 годам тюрьмы.