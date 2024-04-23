Оскорбившего челябинок иностранца принудительно выдворят из России

Тракторозаводской районный суд Челябинска постановил назначить административный штраф и выдворить из России 24-летнего гражданина иностранного государства, который накануне оскорбил двух челябинок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мигранта осудили по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда или режима пребывания в России). Ему назначили наказание — штраф и принудительное выдворение за пределы страны.

Накануне мигрант чуть не сбил двух велосипедисток в Челябинске. Одной из них оказалась профессиональный боец MMA Ирина Алексеева, которая выступает под псевдонимом Русская Ронда. Автомобилист перекрыл дорогу девушкам, начал оскорблять, называя их «свиньями» и «шайтанами», при этом высмеивая внешний вид Алексеевой.

После инцидента Русская Ронда обратилась в полицию, правонарушителя задержали. Он записал видео с извинениями, но, судя по всему, это ему не помогло.