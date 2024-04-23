На Урале мигрант хотел задавить Русскую Ронду из UFC из-за внешнего вида

В Челябинске 24-летний приезжий едва не сбил двух велосипедисток, одной из которых оказалась Ирина Алексеева — профессиональный боец MMA, выступающая в UFC под именем Русская Ронда. Мигрант-водитель начал кричать девушкам, что «у нас так не ходят» — ему не понравился внешний вид спортсменок, сообщает Life.ru .

Кадры с места событий также были опубликованы в Сети. На видео можно увидеть, как две девушки едут на велосипедах, как вдруг их подрезал автомобилист.

Издание пишет, что водитель обзывал россиянок «свиньями» и «шайтанами». Иностранцу не понравился внешний вид Русской Ронды, которая каталась на велосипеде в майке.

«Ты девочка или мальчик?» — несколько раз спрашивал мигрант у девушки.

После случившегося Алексеева обратилась в полицию, и агрессора оперативно задержали. Вскоре в Сети появилось видео, на которых мигрант извиняется «перед девушками Челябинска за свое поведение», обещая не вести себя так впредь.

Ситуацией занимается Следственный комитет.