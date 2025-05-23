Экзамены могут стать серьезным источником стресса для подростков, но родители способны многое сделать, чтобы поддержать их в этот период, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Экзаменационный стресс — это состояние, которое может существенно повлиять на эмоциональное и физическое здоровье вашего ребенка. Создайте в семье атмосферу поддержки, открыто говорите о переживаниях ребенка и подчеркивайте, что ошибки — это нормально. Важно не оказывать давление и не сравнивать подростка с другими, а сосредоточиться на его сильных сторонах и достижениях», — сказала Крашкина.

Она добавила, что родителям стоит помочь чаду с организацией учебного процесса — вместе составить расписание, включающее отдых и хобби. Таймеры и перерывы каждые 25-50 минут помогают сохранить концентрацию и избежать переутомления.

«Убедитесь, что ваш ребенок достаточно спит (не менее 7-8 часов) и правильно питается. Физическая активность, прогулки, спорт и танцы способствуют снижению тревожности и улучшают настроение», — рассказала врач.

По словам Крашкиной, важно замечать симптомы хронического стресса: головные боли, раздражительность, усталость.

«В таких случаях лучше обратиться к специалисту. Можно обучить подростка техникам релаксации — глубокому дыханию или практикам осознанности, а также предложить репетиции устных экзаменов для повышения уверенности», — заключила она.

Ранее столичная отличница не смогла исправить тройку, чтобы получить золотую медаль. Тогда она попыталась совершить суицид прямо в стенах школы.