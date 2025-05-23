Отличница из Москвы не смогла исправить тройку и попыталась совершить суицид

Отличница из столичного мкр. Новоподрезково получила тройку и попыталась пересдать предмет. Оценку ей не исправили, и тогда девочка решила покончить с собой прямо в стенах школы, сообщает Baza .

Старшеклассница учится на одни пятерки. Она даже хотела сдать ЕГЭ по математике на год раньше, чтобы упростить экзаменационный период в 11 классе.

Недавно девочке поставили тройку по одному предмету. Ученица решила исправить оценку, иначе бы не получила золотую медаль. На пересдаче девочка не справилась, ей не стали менять оценку.

Тогда подросток отправилась в школьный туалет, где попыталась совершить суицид. Она успела написать обо всем классному руководителю. Та вызвала медиков на место происшествия.

Девочке оказали первую помощь, а затем ее направили в Сухаревскую детскую психиатрическую клинику. Мама ребенка утверждает, что не понимает, почему ее дочь пошла на отчаянный шаг, ведь дома ее не ругали за плохие оценки.

Ранее в Подмосковье школьница совершила суицид, когда родители обвинили ее в краже. В предсмертной записке ребенок написал, что не брал деньги.