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Орбан опубликовал свое фото после прилета в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил свой визит в российскую столицу, опубликовав в социальных сетях фотографию из московского аэропорта Внуково, сообщает РБК .

«Продолжается миротворческая миссия. Вторая остановка: Москва», — написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter).

В пятницу самолет с венгерским премьером приземлился в аэропорту Внуково. По словам пресс-секретаря Виктора Орбана Берталана Хаваши, премьер-министр прибыл в Москву с миротворческой миссией и проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

До визита в российскую столицу Виктор Орбан посещал Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.