РИА Новости: борт из Венгрии сел во Внукове на фоне слухов о приезде Орбана в РФ

Самолет из Венгрии приземлился в аэропорту Внуково. При этом СМИ заявляют о возможном посещении России премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает РИА Новости .

Информация о приземлении венгерского борта поступила из данных портала FlightAware.

Перед этим СМИ Венгрии сообщали, что Орбан планирует посетить Москву вместе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто. Сообщалось, что они прибудут в РФ 5 июля.

Слухи не оставили равнодушными членов ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в социальных сетях, что Венгрия не имеет права взаимодействовать с Россией.

Ранее Орбан заявил, что завершение украинского кризиса является одним из важнейших пунктов председательства Венгрии в совете Евросоюза. Страна также хочет побеспокоиться о вопросе расширения ЕС в направлении Западных Балкан.