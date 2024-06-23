Орбан: Венгрия выступает за завершение украинского конфликта

Журналисты медиагруппы Funke задали ему вопрос, чего Европе следует ожидать председательства Варшавы.

«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», — заявил Орбан.

Также Венгрия, по его словам, хочет побеспокоиться о вопросе расширения ЕС в направлении Западных Балкан. Также политик затронул миграционный вопрос. Страна уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами государства.