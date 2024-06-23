Орбан: Венгрия выступает за завершение украинского конфликта
Завершение украинского кризиса является одним из важнейших пунктов председательства Венгрии в Совете Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет ТАСС.
Журналисты медиагруппы Funke задали ему вопрос, чего Европе следует ожидать председательства Варшавы.
«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», — заявил Орбан.
Также Венгрия, по его словам, хочет побеспокоиться о вопросе расширения ЕС в направлении Западных Балкан. Также политик затронул миграционный вопрос. Страна уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами государства.