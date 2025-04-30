«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье

В Подмосковье ожидаются заморозки. Из-за этого в области введен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения о непогоде продлится с 21 часа 30 апреля до 7 часов 3 мая. В это время в ночные и утренние части в Подмосковье местами прогнозируются заморозки до минус трех градусов.

Также и в Москве, и в Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. В столице он введен с 6 часов 1 мая до 0 часов 2 мая, в Подмосковье — с 3 часов 1 мая до 0 часов 2 мая.

Ранее синоптик предупредил о заморозках в первые дни мая в Московском регионе. В ночь на 1 мая и утром будет холодно: в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус трех градусов, в Москве прогнозируется от одного до трех градуса тепла. Днем температура будет колебаться между плюс 9 и плюс 11 градусами.