Синоптик Леус предупредил о заморозках в первые дни мая в Московском регионе

В первые майские дни на центральные области Европейской России все еще будет оказывать влияние циклоническая деятельность. Из-за этого последний весенний месяц в Московском регионе начнется с заморозков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, облака из северной Атлантики будут перемещаться с северо-запада на юго-восток, меняя погоду и температуру, принося дожди и усиливающийся ветер.

В конце апреля столица окажется между двумя циклонами, один из которых уйдет на северо-восток, а другой приблизится с северо-запада. В это время ночью и утром ожидаются осадки, а днем температура будет ниже обычной — около плюс 9 - плюс 11 градусов.

Начало майских праздников будет отмечено заморозками. В Москве ночью ожидается от плюс 1 до плюс 3 градусов, но на севере и востоке Подмосковья температура упадет до минус 2 градусов. 1 мая центральная часть региона ожидает приближение нового ненастного циклона, который принесет дожди, а температура будет колебаться между плюс 9 и плюс 11 градусами. Леус напомнил, что для данного времени года климатическая норма — это плюс 15 градусов.

В воскресенье, 4 апреля, вечером ожидается потепление и осадки в виде дождя. Ночью будет тепло и влажно. Днем температура поднимется от плюс 14 до плюс 16 градусов, и воздух наполнится свежестью и ароматами весны.

5 мая жителей Московского региона ожидает сильный ветер и переменчивая погода, но солнце все равно будет светить ярко.