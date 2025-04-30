«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе из-за дождя

На территории Москвы и Подмосковья объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В столице он будет действовать с 6 часов 1 мая до 0 часов 2 мая. Весь день 1 мая будет идти сильный дождь, прогремит гроза, возможно усиление ветра до 16 м/с.

В Подмосковье «желтый» уровень введен действует с 3 часов 1 мая до 0 часов 2 мая. Так, 1 мая может идти сильный дождь, снег. Ветер также усилится до 16 м/с.

Накануне аналогичный уровень погодной опасности объявляли в Московском регионе из-за ветра. Он дул с порывами до 15 м/с.