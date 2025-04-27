«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ветра

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Из-за порывистого ветра и из-за высокой вероятности пожаров в Подмосковье и столице действует «желтый» уровень опасности погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он объявлен из-за ветра с порывами до 15 м/с с 10 часов до 20 часов 27 апреля. Из-за пожарной опасности он действует в столице до 21 часа 29 апреля, в Московской области — до 18 часов 29 апреля.

Также до 9 часов 28 апреля в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

По всей территории ЦФО действует «оранжевый» уровень опасности погоды из-за заморозков.

Предстоящей ночью в Московском регионе температура опустится до минус 3 — минус 1 градуса, будет преимущественно без осадков.