сегодня в 15:28

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать с 01:00 26 апреля до 09:00 28 апреля.

Ранее МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в выходные.

Ночью с 25 на 26 апреля в регионе температура воздуха упадет до 0-5 градусов мороза. В ночь на 27 апреля похолодает до минус 2-3 градусов.