МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье в выходные

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области предупредила о заморозках в регионе в ближайшие выходные.

Ночью с 25 на 26 апреля на территории Подмосковья температура воздуха упадет до 0-5 градусов тепла. В ночь на 27 апреля похолодает до 2-3 градусов мороза.

Также возможны дождь и мокрый снег. Кроме того, порывы ветра могут достичь до 15 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что резкое похолодание придет в Центральную Россию 1 мая.