сегодня в 16:54

«Оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за ливней и ветра

В Подмосковье в четверг действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня, грозы, града и шквалистого ветра до 18-23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о ливне и граде действует до 22 часов 20 июня, о грозе — до 9 часов 21 июня.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Ранее Москву и Подмосковье накрыл мощный ураган. В различных районах были замечены смерчи. Граждан призывают к внимательности при нахождении на улице.

В Московской области ураган повалил 200 деревьев, известно об одном пострадавшем.