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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы и ветра

В столице и Московской области до 21:00 четверга объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, ливня, грозы, града и шквалистого ветра с порывами до 20-27 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Также на территории Московского региона возможно формирование смерчей.

В пятницу в Москве и области столбики термометров поднимутся до плюс 33 — плюс 36 градусов. Показатель на 7 градусов превышает климатическую норму.

Ранее СМИ сообщали, что ураган «Орхан» принесет в Москву более половины месячной нормы осадков.