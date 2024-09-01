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Опубликованы первые фото Павла Дурова во Франции после освобождения

Издание Paris Match опубликовало первые фотографии основателя Telegram Павла Дурова во Франции после освобождения. На них он гуляет по городу со своей подругой — 24-летней Юлией Вавиловой.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд также обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.

Адвокат миллиардера Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram.