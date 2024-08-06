Опубликованы кадры отражения атаки украинских диверсантов в Курской области

На опубликованных кадрах видно, на низкой высоте над трассой проносятся 2 российских истребителя. При этом на обочине дороги догорает брошенный большегруз.

По словам местных жителей, в приграничных районах не работает связь. Жильцы некоторых сел были вынуждены прятаться в подвалах.

Ранее 20 украинских диверсантов были уничтожены при попытке прорваться на территорию России в Суджанском районе Курской области. Бойцы ВС РФ отбросили противника за госграницу и продолжили добивать авиацией и артиллерией. В результате атаки ВСУ погиб 1 человек, еще 13 пострадали.

В атаке на Курскую область участвовали до 300 украинских военных при поддержке 11 танков и 22 бронированных машин. По данным Минобороны, в ходе боевых действий российские военнослужащие ликвидировали 6 танков, 2 БМП, 4 БТР, 3 боевые бронемашины «Козак» и инженерную машину разграждения.