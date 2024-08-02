сегодня в 16:44

Опубликовано видео с сенатором Савельевым за несколько минут до задержания

Telegram-канал SHOT опубликовал видеозапись с сенатором от Тульской области Дмитрием Савельевым за несколько минут до задержания по подозрению в причастности к организации убийства бизнес-партнера.

На опубликованных кадрах видно, как сенатор сенатор находится на заседании Совета Федерации. Он заметно нервничает и смотрит по сторонам.

В конце заседания Совфеда в зале появился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, который попросил снять неприкосновенность с сенатора из-за подозрения в подготовке убийства.

Правоохранительные органы задержали Савельева на выходе из здания.

Ранее стало известно, что сенатора Дмитрия Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Ионова. В отношении сенатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству)