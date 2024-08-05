Опубликован список избивших боксера-чемпиона Двали в Крыму

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Названы имена напавших на боксера Дмитрия Двали, из-за которых он лишился глаза, всего задержаны 9 человек, сообщает SHOT .

В Феодосии задержали участников драки, во время которой избили чемпиона РФ и Европы по боксу Дмитрия Двали, вступившегося на подростка.

Известны имена девяти человек: 21-летний Эдем Бабиченко, 22-летний Даниял Аблаев, 23-летний Мемет Аказов, 23-летний Александр Волков, 24-летний Владимир Вертий, 25-летний Артем Маркосян, 25-летний Владислав Мартыненко, 27-летний Владислав Хохлов, 31-летний Назим Махмудов.

Двое из нападавших находятся под домашним арестом, остальные — в отделении полиции.

28 июля Двали возвращался с пробежки в отель и увидел, как толпа избивает подростка. Боксер вступился за него, но его избили, в результате чего чемпион лишился глаза.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц. Но глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.