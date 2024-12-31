Опубликован снимок из космоса предновогоднего столичного снегопада

сегодня в 14:15

В преддверии Нового года в Москве начался снегопад. Снимок природного явления опубликовал в Telegram-канале «Роскосмоса».

Фотография сделана двумя спутниками — «Арктика-М» и «Электро-Л». На снимке видно, как над российской столицей проходит циклон.

На опубликованном кадре видно, что снегопад накрыл всю Москву.

В настоящий момент, по состоянию на 14:45, снегопад уже прекратился в некоторых районах столицы.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что в начале 2025 года зима усилит позиции в столичном регионе.