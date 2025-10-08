Опрос показал, что три четверти россиян продлевают жизнь ненужным вещам

Российский экологический оператор и МТС AdTech подвели итоги опроса о том, как жители страны обращаются с ненужной одеждой и текстилем, передает пресс-служба компании.

По данным исследования, три четверти опрошенных россиян участвуют в процессе ресайкинга. Из них каждый третий старается продлить жизнь вещей несколькими способами: сдают вещи на переработку (44% опрошенных), отдают их в ремонт или перешивают (45%), передают на благотворительность (32%), перепродают и отдают знакомым (44 и 34% соответственно). Однако в половине случаев (у 52% опрошенных) одежда все же попадает в мусорные контейнеры.

«Раздельный сбор текстиля — важный шаг на пути к экономике замкнутого цикла. Россияне показывают готовность менять привычки и сдавать одежду на переработку, но для развития этой системы нужны экономические стимулы. Только так можно будет создать крупную инфраструктуру по сбору и переработке текстиля, которая позволит сократить нагрузку на полигоны и дать вторую жизнь вещам», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

По оценке РЭО, в России ежегодно образуется около 1,5 млн тонн потребительских текстильных отходов. Сегодня мощности предприятий по их переработке составляют порядка 130,9 тысячи тонн в год, еще 82,6 тысячи тонн могут перерабатывать предприятия, которые пока не включены в официальный реестр утилизаторов. Это значит, что текущих мощностей хватает для переработки менее чем 15% общего объема образующихся отходов текстиля. Чаще всего из них производят ветошь, но постепенно появляются предприятия, внедряющие более глубокие технологии переработки.

«Развитие сбора и переработки сталкивается с ключевым вызовом — экономической целесообразностью. Потребности финансовых стимулов обусловлены необходимостью создания и масштабирования крупной системы сбора текстиля, затратами на ручную сортировку и внедрения эффективных глубоких технологий переработки, — отметил директор по развитию экономики замкнутого цикла РЭО Игорь Забралов. — Создание крупной системы сбора и переработки, в том числе глубокой, возможно лишь при принятии обоснованных ставок экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Без указанных стимулов развитие системы будет происходить частично с концентрацией только в отдельных особо крупных агломерациях и производстве очень простых и относительно дешевых продуктов, например, ветоши».

В России уже установлено более 5 тысяч контейнеров для сбора одежды — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В зависимости от места установки один контейнер собирает от 40 до 280 кг одежды в месяц, а в отдельных случаях — до 750 кг.

Кроме контейнеров работают экоцентры, благотворительные фонды и сервисы «экотакси», которые забирают одежду прямо из домов.

«Настоящий вызов для производителей одежды — сохранить устойчивость на падающем рынке и учесть тренд на экологичность производства и продаж. Для этого необходимо очень четко доносить до аудиторий не только утилитарные и модные преимущества одежды, но и транслировать экологическую ответственность, используя разные каналы коммуникации», — отмечает директор по продажам рекламным агентствам МТС AdTech Юлия Гарбузова.

Согласно опросу, наиболее активно вещи на переработку сдают жители Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. По возрастным группам: среди миллениалов интерес к ресайклингу отмечают 48%, среди представителей поколения Z — 44%; среди поколения X перепродажей или передачей ненужных вещей занимаются 44%, среди беби-бумеров — 42%. При этом среди зумеров (поколение Z, 1997–2007 годы рождения) 62% признаются, что в погоне за новинками и быстрой модой иногда выбрасывают ненужные вещи.