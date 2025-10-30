Оператор «Волна» отрицает заявления о блокировке Telegram и WhatsApp* в Крыму

Крымский оператор связи «Волна» назвал некорректной информацию СМИ о возможных ограничениях мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Пресс-служба компании на официальном сайте объяснила свою позицию тем, что ее неправильно поняли.

30 октября днем компания «Волна» сообщила о частичном ограничении доступа к мессенджерам Telegram и WhatsApp* в Крыму. Там отметили, что такие меры предпринимает Роскомнадзор. Они затрагивают всех операторов и провайдеров в РФ.

В министерстве информации Крыма порекомендовали людям пользоваться мессенджером Max. Там запущены каналы главных СМИ, государственные страницы, а также иные источники новостей полуострова.

В пресс-службе «Волны» отметили, что выложенная информация об ограничении работы не является заявлением о блокировке зарубежных мессенджеров в Крыму. В том сообщении оператор говорил о ранее опубликованных материалах о вероятных ограничениях. В работе Telegram произошел временный сбой, из-за чего его доступность была ограничена.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что частично ограничивает функционирование зарубежных мессенджеров WhatsApp* и Telegram, чтобы противостоять преступникам. В РКН подчеркнули, что, согласно информации правоохранителей, зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp* оказались главными сервисами, с помощью которых аферисты обманывают россиян и вымогают деньги. Также с их использованием жителей РФ вовлекают в диверсионную и террористическую деятельности.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

