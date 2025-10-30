В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp* для пользователей

Крупнейший региональный оператор связи уведомил РИА Новости о частичном ограничении доступа к мессенджерам Telegram и WhatsApp* на территории Крыма.

В компании пояснили, что блокировка Telegram и WhatsApp* осуществляется Роскомнадзором и затрагивает всех российских операторов и провайдеров.

Министерство информации Крыма советует населению установить мессенджер Max, где уже собраны каналы основных СМИ, государственные страницы и другие источники новостей полуострова, как сообщили в пресс-службе оператора.

Ранее Роскомнадзор, объясняя перебои в работе мессенджеров на юге России, проинформировал СМИ о том, что ведомство ограничивает функционирование Telegram и WhatsApp* в целях предотвращения преступных схем, таких как мошенничество, вымогательство, а также для пресечения вовлечения граждан России в диверсионную и террористическую деятельность.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский рассказал, какая судьба ждет Telegram в России.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ.