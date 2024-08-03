OnlyFans может стать новым спонсором команды «Формулы-1»

сегодня в 18:59

Контент-платформа OnlyFans может стать новым основным спонсором французской автогоночной команды Alpine F1 Team, сообщил спортивный журналист Мэттью Томпсон в своих соцсетях.

По данным инсайдера, в настоящее время стороны ведут переговоры о сотрудничестве. При заключении соглашения команда получит значительные инвестиции и сменит титульного спонсора, которым выступает производитель систем водоподготовки BWT.

Кроме того, Alpine F1 Team может сменить название на OnlyFans Alpine F1 Team.

Французская автогоночная команда создана на базе команды Рено. За Alpine F1 Team выступают французские гонщики Пьер Гасли и Эстебан Окон. В Кубке Конструкторов-2024 команда набрала 11 очков и расположилась на располагается на 8 месте.

Ранее стало известно, что русская онлифанщица выступила знаменосцем сборной Кипра на Олимпийских играх в Париже. OnlyFans-аккаунт 21-летней легкоатлетки из Подмосковья с эротическими фото обнаружили перед Играми.