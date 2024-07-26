Русская онлифанщица выступила знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде

Бывшая российская спортсменка Елена Куличенко приняла участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже в качестве знаменосца сборной Кипра. Перед Олимпиадой в Сети обнаружили OnlyFans-аккаунт 21-летней легкоатлетки из подмосковного Одинцова, сообщает РБК .

Олимпийский комитет Кипра попросил Елену удалить аккаунт, где опубликованы фото- и видеоматериалы с ее голым изображением, но девушка отказалась.

Позднее Куличенко заявила, страница на OnlyFans с ее эротическими фото и видео «является фейковой».

Куличенко получила гражданство и выступает за сборную Кипра с 2021 года. В прошлом году легкоатлетка стала чемпионкой Европы до 23 лет, а в июне 2024 года выиграла студенческий чемпионат США. Спортсменка учится в Университете американского штата Джорджия.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде выступят 15 россиян в 5 видах спорта, при этом российские легкоатлеты не были допущены.