Онлайн-услуга для детей возглавила топ востребованных услуг на портале Подмосковья

На прошедшей неделе на портале госуслуг Подмосковья электронной услугой «Запись в кружки и секции» воспользовались более 5,3 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой популярной услугой недели стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали более 18,6 тыс. онлайн-заявлений на ее получение. Второй по популярности услугой на портале стала выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 8,4 тыс. заявок). Также в рейтинг госуслуг вошли: присвоение адреса (порядка 4 тыс. заявлений) и обслуживание единых транспортных карт Стрелка (более 3,6 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно более 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.