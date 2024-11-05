Олег Рожнов: мы делаем все, чтобы наши Герои ощущали поддержку тыла

Заместитель председателя Московской областной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Олег Рожнов рассказал о господдержке контрактников и их семей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Рожнова, контрактная служба — это осознанный выбор настоящих мужчин и вклад в укрепление обороноспособности Родины.

«Мы постоянно поддерживаем связь с бойцами, с их семьями. Стараемся сделать так, чтобы наши Герои на передовой ощущали поддержку тыла. Основная мотивация для военнослужащих по контракту — это желание защитить свою Родину и вернуться домой с Победой», — сказал депутат Мособлдумы.

Как отметил Олег Рожнов, меры поддержки военнослужащих по контракту в Подмосковье постоянно расширяются. Для контрактников существует солидный социальный пакет, введены льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей, а также разработаны специальные программы.

«Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 1 миллиона 905 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в боевых действиях, а позднее — повышенная пенсия», — прокомментировал парламентарий.

Он также рассказал о работе Московского областного центра отбора бойцов на военную службу по контракту. Который находится в Балашихе.

«Он был открыт в апреле 2023 по поручению Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Центр по праву называют одним из лучших в стране. Он очень удобен для будущих бойцов, так как сразу в одном месте можно пройти медицинскую комиссию и собеседование с психологом, оформить все необходимые документы и заключить контракт, проконсультироваться по вопросам получения выплат и льгот, в том числе и для членов семьи», — добавил Рожнов.

В заключение он подчеркнул, что в центре предусмотрено проживание и трехразовое питание, спортзал и уличный спортгородок, а также возможно получить всю необходимую экипировку и пройти огневую и медицинскую подготовку.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.