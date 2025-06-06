Около двух тысяч золотых рыбок выпустили в озеро Люберец в День эколога

В День эколога, 5 июня, в городском округе Люберцы состоялся экологический марафон «Вода России». Активисты очистили береговую линию Малаховского озера и выпустили в водоем около 2 тыс. мальков карпа семи видов, среди которых карпы кои — золотые рыбки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По словам и. о. заместителя главы городского округа Люберцы Ирины Курчигиной, виды рыб были подобраны так, чтобы не нарушить имеющуюся экосистему водоема, при этом учитывались пожелания жителей. Прежде чем выпустить мальков в озеро, на водоеме провели многоступенчатую очистку.

«Малаховское озеро — это запруда на реке Македонка. В 2024 году были проведены серьезные работы по расчистке, было извлечено большое количество донных отложений, была приведена в порядок береговая линия», — пояснила Курчигина.

Также в этот день в парке высадили 180 новых саженцев декоративного злака — многолетнее растение, которое сохраняет декоративный эффект до первых заморозков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.