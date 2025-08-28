Около 9 тысяч человек от 18 до 22 лет уехали из Украины за последние 16 часов

28 августа на Украине заработало разрешение на выезд за границу молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. За последние 16 часов из соседней страны уехали примерно 9 тыс. человек, сообщает Mash .

Украинская молодежь выстроилась в огромные очереди на пунктах пропуска с государствами ЕС. Наибольшая их концентрация была замечена на пунктах пропуска с Польшей.

Помимо этого, многие представители украинской молодежи пытаются уехать в Молдавию и Венгрию.

С 2022 по 2025 годы из соседней страны уехали примерно 1 млн мужчин призывного возраста. В 2025-2026 году страну могут покинуть еще 500 тыс. человек. Суммарно за три последних года государство покинуло примерно 7 млн человек.