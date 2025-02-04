Около 600 учеников школ Подмосковья повторно напишут итоговое сочинение

5 февраля в Подмосковье пройдет итоговое сочинение (изложение) для выпускников, которые получили «незачет» или не написали работу по уважительной причине. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Итоговое сочинение является допуском к ГИА-11 и оценивается по системе «зачет» или «незачет».

В написании сочинения примут участие 581 выпускник, а в задании по изложению — 9 человек. Сочинение (изложение) будет проводиться в 60 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), каждый из которых оборудован в соответствии с установленными требованиями.

Начало итогового сочинения запланировано на 10:00. Участникам будет предоставлено 3 часа 55 минут (235 минут) для выполнения работы.

«Школьники получат результаты своих работ не позднее 17 февраля. Для тех выпускников, которые получат «незачет» или по уважительной причине не смогут написать работу, будет предоставлен резервный день — 9 апреля 2025 года», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.