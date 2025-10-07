Около 500 человек приняли участие в контрольной «Выходи решать» в МФЦ Подмосковья

Около 500 человек написали Всероссийскую контрольную «Выходи решать» в подмосковных офисах «Мои Документы» в период с 28 сентября по 5 октября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

На базе офисов МФЦ участники старше 14 лет смогли проверить свои знания по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Особенно важен проект для старшеклассников.

«Я активно готовлюсь к ЕГЭ по математике, и контрольная работа „Выходи решать“ — отличная возможность проверить свои силы перед экзаменом. Это дополнительный стимул для меня более углубленно изучать те предметы, которые мне необходимы», — сказал учащийся десятого класса из Ленинского городского округа Владимир Амбарцумян.

«Я часто участвую в таких мероприятиях, как „Выходи решать“. Мой любимый предмет — химия. Задания были очень разнообразными, и я с удовольствием их решила. В будущем я планирую поступать в Высшую школу экономики», — поделилась ученица 10 Б класса НОЧУ ОО «Школы „Позитив“ Дмитровского городского округа Дарья Иванченко.

После подведения итогов каждый участник получит онлайн-сертификат с результатом прохождения Всероссийской контрольной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.