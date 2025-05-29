Около 10 тыс собак представят на выставке «Россия 2025» в Подмосковье

7 и 8 июня выставочный комплекс MAXIMA PARK в Подмосковье примет крупнейшую выставку собак «Россия 2025». Ожидается более 10 тыс. животных разных пород — от миниатюрных чихуахуа до величественных догов. На мероприятии можно будет увидеть как титулованных чемпионов международных рингов, так и перспективных новичков, сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации (РКФ).

Необычные собаки

Посетители смогут полюбоваться на 266 различных пород. Среди них будут представлены как российские породы, например, русский той, русская цветная болонка и русская псовая борзая, являющаяся символом РКФ, так и собаки из других стран.

Некоторые из них, возможно, поразят своими экзотическими названиями: тазы из Средней Азии, схипперке из Бельгии, лхасский апсо — древнейшая порода из Тибета, и ксолоитцкуинтли — мистический проводник в загробный мир, согласно поверьям в Мексике. Эти и другие удивительные животные предстанут перед гостями выставки как живое воплощение культурного наследия своих стран.

Программа мероприятий

Для гостей подготовлена насыщенная программа: они смогут стать свидетелями тренировочных соревнований, насладиться яркими показательными выступлениями и принять участие в познавательных мастер-классах по спортивным дисциплинам. Опытные ветеринары проведут бесплатные консультации для владельцев животных. В специально оборудованных фотозонах каждый желающий сможет сделать памятные фотографии.

Посетители смогут ознакомиться со стендами партнеров мероприятия, где их ждут увлекательные лотереи и другие интерактивные развлечения. Также у гостей будет возможность приобрести товары для своих четвероногих друзей.

Конкурсы среди животных-участников

В течение двух дней владельцы вместе со своими питомцами будут соревноваться за титул лучшей собаки выставки. 7 июня пройдет борьба за главный приз — «Кубок РКФ 2025», а 8 июня станет известно имя обладателя «Кубка Москвы» и «Кубка городов-героев 2025».

Особым событием этого года станет Национальный чемпионат среди собак отечественных пород «Слава России 2025». Кроме того, по традиции состоятся национальные монопородные выставки.

Впервые будут организованы уникальные соревнования для самых сообразительных и находчивых собак: они будут состязаться в барнхантинге и поиске трюфелей. В захватывающей дисциплине барнхант участникам предстоит продемонстрировать свои охотничьи навыки, преодолевая лабиринты и различные препятствия в поисках спрятанных грызунов. А в соревновании по поиску трюфелей собаки покажут свое превосходное чутье, разыскивая грибы.

Активности для детей

Для юных любителей собак будет организован конкурс юных хендлеров, где участники в возрасте до 17 лет смогут продемонстрировать своих питомцев во всей красе.