Огромные очереди образовались в продуктовых магазинах и на АЗС в Венесуэле

Огромные очереди образовались в продуктовых магазинах и на автозаправочных станциях в Венесуэле. В Каракасе наблюдаются перебои с едой и бензином, сообщает SHOT .

По словам проживающих в стране россиян, в настоящее время большинство магазинов закрыты, а в работающие выстроились гигантские очереди. Люди в панике скупают продукты и медикаменты.

На опубликованных кадрах видно, как местные жители сметают с полок мясо, сахар, муку, сухое молоко, макароны и другие продукты. При этом когда будет следующий привоз — неизвестно. В настоящее время доставка еды не работает.

Помимо этого, огромные очереди из автомобилей и мотоциклов выстроились на венесуэльских заправках.

2 января американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. В результате военной операции США погибли более 40 военных и мирных жителей Венесуэлы. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка.

Глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым». Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента страны Дельси Родригес временно исполнять обязанности главы государства.

