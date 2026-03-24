Одно сообщение — и ты должник: как переписка может довести до суда
Фразы вроде «верну позже» могут стать доказательством долга в суде, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, член ПКА SED LEX Марина Артякова.
«Судами признается переписка, как доказательство признания долга. Если вы потеряли расписку или договор займа, а должник не спешит вам возвращать долг, посмотрите вашу с ним переписку.
Если человек там четко выражает волю быть должником, то это может расцениваться как одобрение сделки или признание претензии», — сказала Артякова.
Она добавила, что, если в переписке есть формулировки вроде «погашу долг в ближайшее время», «те 50 тысяч, что ты дал», уточнение суммы, реквизитов или прямые обещания «обязательно рассчитаюсь», суд может расценить это как признание задолженности. Такие сообщения становятся доказательствами и используются для установления факта долга.
«Для точности принятия судом в качестве доказательств переписки, такие скриншоты нужно заверить у нотариуса. Если из переписки будет видно, что ответчиком признавалось наличие задолженности перед кредитором, содержались сведения о намерении погасить долг, то суд может удовлетворить такие требования», — рассказала юрист.
Артякова уточнила, что, если вы не брали в долг, или брали деньги, но хотите избежать лишних проблем (или если вас пытаются обмануть), ни в коем случае нельзя писать фразы, которые можно трактовать двояко, без уточнения контекста.
Безопасные формулировки при претензиях (если долга нет):
· «Я у тебя денег не брал».
· «Ничего не должен».
· Игнорирование (но это хуже, так как в некоторых случаях суд может трактовать молчание как согласие, если ранее долг признавался устно).
