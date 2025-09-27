Один из самых дорогих разводов России: бывшие супруги в Уфе делят миллиарды

Бизнесмен из Уфы развелся с женой, а теперь не может поделить с ней многомиллиардные активы. Их развод называют одним из самых дорогих в России, сообщает Baza .

Брак Рафила и Эльвиры Мавлиевых был расторгнут еще в апреле, но вопрос с имуществом не решен до сих пор. Мужчина — состоятельный бизнесмен из Нефтекамска. Он владеет несколькими автомойками, гостиницами и другим бизнесом. Кроме того, сын Рафила — мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Предприниматель после развода потребовал оставить ему почти все совместно нажитое имущество, а также стопроцентные доли в организациях «Урал», «Уралсервис» и «Урал+». Общий размер активов составляет 4 млрд рублей.

Эльвира с его мнением не согласна. У женщины есть свои доли в организациях. Так, она владеет 70% помещений торгового центра, принадлежащих «Уралсервису».

Рафил хочет получить все доли бывшей супруги, минуя процедуру раздела имущества. Он назначил руководителями подконтрольных фирм третьих лиц и от их имени подал иски на Эльвиру. В документах, которые к ним приложены, сказано, что у женщины якобы есть долг в размере 300 млн рублей перед организациями, подконтрольных Рафилу.

Эльвира между тем опасается, что суд в Уфе встанет не на ее сторону, ведь ее бывший муж — влиятельный человек, у которого много связей в регионе. Она хочет, чтобы иски передали в другой регион.

