Один из фигурантов дела Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях

В судебных документах, на которые ссылается агентство говорится, что один из обвиняемых предпринимал попытки к сокрытию фактов своего участия в преступлениях.

Ранее по делу Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, свидетели дали показания. Суд убедился в том, что предъявленные экс-замминистра МО обвинения являются обоснованными.