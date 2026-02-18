сегодня в 16:38

Очередной масштабный сбой случился в работе Telegram в России

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. На это массово жалуются пользователи на территории России, сообщается на сайте detector404.ru .

На неполадки с получением и отправкой оповещений указали 40% пользователей, рассказавших о проблемах. Также сбой в мобильном приложении отметили 38% жалующихся, а сбой сайта — 13%.

Больше всего на неполадки жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

На территории России Telegram работает с ограничениями. Власти 10 февраля приняли решение о замедлении мессенджера. Причиной стало игнорирование сервисом законов страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.