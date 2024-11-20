Очередная репетиция зимы: снегопад обрушился на Москву
Сильный снегопад начался в Москве
В среду утром на северо-востоке столицы начался сильный снегопад, передает корреспондент РИАМО.
В Алексеевском районе пасмурно, идет сильный снег. За короткое время он припорошил крыши зданий и машины, ветки деревьев.
Снег быстро не тает, как в предыдущие дни. Непогода усиливается порывистым ветром.
Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, автомобилистов призвали быть более внимательными за рулем, соблюдать дистанцию из-за снегопада. За ситуацией следят экипажи дорожного патруля и Ситуационный центр.
Ранее МЧС предупредило, что в течение 1-2 часов в Москве усилится юго-восточный ветер до 17 метров в секунду и образуется гололедица. Непогода сохранится до конца среды.
В течение дня ожидается также дождь. Температура составит плюс 1-3 градуса.