Очередная репетиция зимы: снегопад обрушился на Москву

сегодня в 09:05

В среду утром на северо-востоке столицы начался сильный снегопад, передает корреспондент РИАМО.

В Алексеевском районе пасмурно, идет сильный снег. За короткое время он припорошил крыши зданий и машины, ветки деревьев.

Снег быстро не тает, как в предыдущие дни. Непогода усиливается порывистым ветром.

Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, автомобилистов призвали быть более внимательными за рулем, соблюдать дистанцию из-за снегопада. За ситуацией следят экипажи дорожного патруля и Ситуационный центр.

Ранее МЧС предупредило, что в течение 1-2 часов в Москве усилится юго-восточный ветер до 17 метров в секунду и образуется гололедица. Непогода сохранится до конца среды.

В течение дня ожидается также дождь. Температура составит плюс 1-3 градуса.